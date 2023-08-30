Больше не любимец женщин: актер Виктор Раков стал неузнаваем из-за лишнего веса

Актер театра и кино Виктор Раков появился на прощании с режиссером Глебом Панфиловым. 61-летний мужчина сильно изменился – прибавил в весе и оброс.

Напомним, что проводить режиссера в последний путь пришли многие звезды кино и шоу-бизнеса. Панфилова не стало 26 августа, всего через семь месяцев после кончины любимой жены Инны Чуриковой. Несмотря на то, что звезда плохо себя чувствовал, его смерть стала для многих неожиданностью.

Артисты собрались у Храма Усекновения Головы Иоанна Предтечи у Новодевичьего Монастыря. Присутствовал и Виктор Раков, которого с трудом узнали журналисты и поклонники.

Когда-то мужчина пользовался огромным успехом у женщин. Он был подтянутым и харизматичным. Сейчас же он не похож на себя – прибавил в весе и оброс.

Возможно, это связано с тем, что Виктор Викторович редко появляется на сцене. Его можно увидеть в постановке «Шут Балакирев» в «Ленкоме», об остальных работах ничего не известно.

Поклонники считают, что в таком возрасте мужчина просто хочет чаще быть с семьей. Особенно после того, что ему пришлось пережить. СМИ писали, что первая супруга Ракова была ему неверна. Из-за переживаний актер приобрел пагубную привычку, но смог справиться с ней только благодаря второму браку.

Ранее мы писали о том, как неузнаваемая Лия Ахеджакова рыдала на прощании с Глебом Панфиловым. Звезду «Служебного романа» было не узнать: она появилась вся в черном и скрывала лицо с помощью больших темных очков. Рядом с Ахеджаковой был ее муж Владимир Персиянинов.