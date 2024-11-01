Не подали Mercedes: оскандалившаяся певица Mia Boyka пожаловалась на гастроли в ЯМАО

Попавшая в скандал с квадроберами певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) пожаловалась, что ей на гастролях в Тайге в аэропорту ей подали Ford, а не Mersedes. Девушка расстроена сложившейся ситуацией.

О гастролях в ЯМАО артистка рассказала в эфире шоу «Что было дальше?», выпуск которого опубликован на YouTube. Mia призналась, что обычно ее встречает Mersedes, где есть кровать. Ситуация с другим автомобилям неприятно удивила знаменитость.

«Главное, чтобы была кровать», — сказала исполнительница хита «Гагарин».

В целом условия для артистов на Ямале певица оценила не очень хорошо.

Напомним, в сентябре на концерте в Надыме на сцену вышла потерявшаяся девочка с маской кошки на голове. Mia Boyka спросила: «Ты тут у нас котенок или ты квадробер?» Артистка публично осудила хобби ребенка, девочка едва не расплакалась. После этого в Сети разразился скандал. На певицу обрушились с хейтом за слова в адрес девочки.

После этого один из хейтеров плюнул в лицо певице. Несмотря на инцидент, Mia Boyka продолжила отстаивать свою правоту.