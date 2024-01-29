«Не по моей вине»: кто стоит за отменой европейского тура певицы Наргиз

Певица Наргиз обвинила российские власти в том, что у нее отменились концерты в Европе. Она отметила, что по своей воле не сорвала бы выступления.

В личном блоге артистка, уже довольно давно покинувшая РФ, вышла на связь с поклонниками и пожаловалась на то, что ее тур за границей не состоится. Дело в том, что ей запретили проводить концерты. Причем Наргиз уверена, что произошло это из-за распоряжения властей России.

«Все отмены моих концертов происходят не по моей воле и тем более не по моей вине. Организаторы туров и концертов, получив распоряжение от властей РФ об отмене, не нашли нужным сообщить об этом мне лично», - написала артистка.

К слову, певица заверила, что деньги за билеты будут возвращены, а ее встречи с фанатами все-таки рано или поздно состояться.

Напомним, что Наргиз на протяжении полутора лет негативно высказывается о России и бывших коллегах. За это ее многие критикуют. Так, например, недавно продюсер Иосиф Пригожин назвал артистку «очень больным человеком».