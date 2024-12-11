«Не по годам мудры»: Алсу рассказала, как дочки поддержали ее после развода

41-летняя певица Алсу рассказала, как дочки поддержали ее после развода с Яном Абрамовым. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

В 2024 году певица объявила о разводе с Яном Абрамовым. По словам артистки, дочки «оказались не по годам мудры» и поддержали ее в сложный период. Алсу призналась, что ей ничего не пришлось объяснять наследницам.

«Сафина и Микелла рассудительно отнеслись к новым ситуациям, которые складывались в нашей семье. Они показали себя настолько взрослыми и рассудительными, что мне мало что нужно было объяснять. Большое счастье для меня, как для мамы, видеть, какими выросли дети», — высказалась знаменитость.

По словам Алсу, 2024 год стал для нее временем перемен. В уходящем году она ощутила желание и потребность вернуться на сцену. Несмотря на расставание с мужем, певица довольна тем, как прошли для нее эти 12 месяцев.

«Было много поездок с подругами, где мы проводили время и весело, и продуктивно. В целом год был хороший, просто другой, новый по своему содержанию. Получается, что все перемены оказались со знаком плюс», — резюмировала певица.

Ранее Лев Лещенко назвал причину развода Алсу с мужем. Подробности читайте в этой новости.