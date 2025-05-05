Могут отправить на принудительное лечение: что грозит напавшей на Надежду Кадышеву девушке

Выяснилось, что грозит девушке, напавшей на Надежду Кадышеву после концерта в Иванове. Комментируя недавний инцидент, адвокат Ольга Власова заявила, что злоумышленницу могут привлечь к уголовной ответственности и отправить на принудительное лечение. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Будут изучаться мотивы нападения, на усмотрение следователя, возможно, проведут психиатрическую экспертизу на вменяемость — от этого будет зависеть решение суда. Вероятно, будет рассматриваться статья 213 УК РФ „Хулиганство“. Но если выяснится, что у нападавшей проблемы с психикой, могут назначить принудительное лечение», — отметила Ольга Власова.

30 апреля Надежда Кадышева едва не пострадала на своем концерте в Иванове. После выступления одна из зрительниц внезапно выбежала на сцену и напала на 65-летнюю певицу, схватив ее за шею и прокричав что-то невнятное. В результате инцидента солистка ансамбля «Золотое кольцо» не пострадала. Впоследствии нападавшая девушка раскрыла, что действовала по указке журналистов с целью добыть эксклюзив.

«Я это придумала не сама — мне позвонили, сказали поехать на концерт к Надежде Кадышевой, сказать ей: „Страна Вас любит, ценит, уважает, а у Вас такое творится в семье, а Вы молчите“», — рассказала девушка.

Недавно сын артистки оказался в центре скандала. Как оказалось, Григорий лишился прав на своего первого ребенка, а также судится с матерью второго наследника за алименты.

Ранее сообщалось о том, что в нападении на Надежду Кадышеву в Иванове увидели украинский след.