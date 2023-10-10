«Не планируют брачный договор»: адвокат высказался о свадьбе директора Шатунова с вдовой певца

Адвокат Андрей Алешкин назвал возможную свадьбу бывшего директора Юрия Шатунова с вдовой певца «хорошим ходом». Слухи о торжестве появились после того, как на эту тему высказался продюсер Андрей Разин.

Напомним, что Разин заявил будто бы бывший директор артиста Аркадий Кудряшов и вдова Шатунова Светлана решили пожениться. Продюсер уверен, что брак будет заключен не просто так, а чтобы получить права на песни исполнителя.

Журналисты из «ФедералПресс» поинтересовались мнением адвоката Андрея Алешкина по поводу данной ситуации.

«Хороший ход, ведь права на песни у вдовы. Возможно, это брак по расчету, а может, это любовь. Хотя вижу, что они не планируют брачный договор. При разводе права будут делиться как совместное нажитое имущество», – высказался эксперт.

Алешкин предположил, что вдова певца не знает, как распорядиться его наследием. А у Кудряшова, возможно, есть какие-то планы. Если брак действительно будет зарегистрирован, то у Разина уже не получится влиять на женщину по правам на песни.

Ранее мы писали о том, что бывший директор Шатунова прокомментировал слухи о его свадьбе с вдовой певца. По словам Кудряшова, его помощники регулярно следят за постами продюсера в соцсетях.