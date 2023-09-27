Не планировала ребенка: Костенко была запрещена беременность в течение года после увеличения груди

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко объявила о четвертой беременности. При этом 4 месяца назад девушка сделала маммопластику. По словам пластического хирурга Марии Беллини, из-за беременности у модели может произойти деформация груди, а импланты «начнут ходить». Она сделала вывод, что модель не планировала малыша.

Врач объяснила, что в период вынашивания ребенка женский организм переживает гормональную перестройку: начинается увеличение молочных желез. При этом импланты фиксируют под грудной мышцей.

После лактации растянутые ткани будут свисать с имплантата. Потребуется либо его менять на больший, либо делать подтяжку желез и кожи груди.

Врач говорит, что после маммопластики нужно минимум полгода для восстановления.

«Я и мои коллеги рекомендуем воздержаться от беременности в течении года после операции… Мы можем сделать вывод, что Анастасия Костенко вряд ли планировала данную беременность», — заключила доктор в разговоре с сайтом Woman.ru.

Напомним, 27 сентября Костенко и Тарасов показали кадр с семейной фотосессии, на которой виден округлившийся живот девушки.