«Не плакала, не просила помощи»: как Евгения Добровольская боролась с тяжелой болезнью

10 января после продолжительной болезни ушла из жизни Евгения Добровольская. Актриса узнала об онкологии полтора года назад, но продолжала работать. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ близкие артистки рассказали, как она боролась за жизнь.

В последний раз Евгения Добровольская вышла на сцену театра летом 2024 года. Актриса выглядела изможденной, но при этом была полна энергии, поэтому никто даже не заподозрил, что она тяжело больна. Соседка артистки по даче Людмила Поргина призналась, что, когда случайно увидела ее летом, испытала шок.

«Это не Евгения. Полное лицо такое, отекшее. Может, это после химиотерапии… Она мне говорит: „Люда, это я, Женя“. Я чуть не упала с лестницы. Она осталась актрисой, которая ушла, сохранив свое достоинство. Не плакала, не рыдала, не просила помощи», — поделилась актриса.

Поначалу звезда фильмов «Королева Марго» и «Артистка» не придала значения острым болям в желудке и занималась самолечением. Когда же Евгения Добровольская обратилась к врачам, у нее выявили агрессивную форму рака — метастазы уже пошли в мозг. Однако актриса верила, что победит болезнь.

«Она не хотела, чтобы кто-то ее жалел, кто-то что-то говорил. Она думала, что победит. Но она, к сожалению, поздно обратилась (к врачам)», — отметила Ирина Корчевникова, мать телеведущего Бориса Корчевникова.

По данным СМИ, Евгения Добровольская перенесла шесть курсов химиотерапии, но болезнь прогрессировала. Режиссер Николай Скорик, который общался с артисткой до последних дней ее жизни, рассказал, что перед смертью «ей трудно было читать».

Напомним, актриса ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. По предварительной информации, причиной стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне онкологии, с которой Евгения Добровольская боролась последний год. В день прощания с артисткой выяснилось, что в 2023 году у нее выявили рак желудка.

Ранее мы писали о том, что Евгения Добровольская призывала друзей не переживать за нее на последнем юбилее в больнице.