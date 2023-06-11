Не пишет песни и не выходит на сцену: раскрыта причина творческих проблем Аллегровой

Певица Ирина Аллегрова пропала с медиарадаров, перестав выпускать новые песни. Что случилось с артисткой, на днях раскрыл композитор Виктор Чайка

По его словам, поклонникам Аллегровой не стоит бить тревогу. Причиной исчезновения не являются проблемы со здоровьем или творческий кризис. Дело в том, что артистка всегда любила уединение.

Виктор Чайка в эфире программы «Секрет на миллион» отметил, что Аллегрова сейчас находится в периоде раздумий.

«Она осталась дружелюбным человеком, но объясняет, что у нее такой период, когда она не показывается, не снимается. Говорит: «Я должна привести в порядок мысли и все остальное», – пояснил композитор.

Напомним, что дружба Аллегровой с композитором началась долгие годы назад. Познакомила их поэтесса Лариса Рубальская. Тогда Аллегрова передала ему листок со стихами на песню «Транзитный пассажир». Виктор достал этот листок по пути к транспорту и мгновенно сочинил мелодию.

Ранее мы писали, что Ирина Аллегрова стала жертвой нападения собаки.