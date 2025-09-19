«Не пил, не тусовался»: Гоша Куценко для подготовки к роли ездил к Михаилу Ефремову в тюрьму

Актер Гоша Куценко рассказал о долгой и нелегкой подготовке к роли в сериале «Встать на ноги». Ради нее звезда перестал пить и тусоваться, ездил в колонию к коллеге – Михаилу Ефремову.

Об этом узнал сайт Woman.ru.

Куценко сыграл в сериале героя, который отбывал наказание в тюрьме. Подготовке он посвятил всю прошлую осень.

«Три месяца аскезы. Не пил, не ел — худел. Аскеза. Отказывал себе во всем… Смотрел много советских фильмов. Жил такой затворнической жизнью. Не тусовался. С детьми больше времени проводил», - поделился Куценко.

Съемочная группа выдвинулась в экспедицию после новогодних праздников. Команда жила в Минводах, актер говорит, что там тоже была своего рода аскеза.

«Ты автоматически вписываешься в такое пространство, упрощаешься, упрощаешься», — поделился артист.

Ради воплощения образа бывшего заключенного Куценко ездил в колонию к другу. У Ефремова актер «украл глаза» - он вспоминает, что при посещении увидел «очень ясные глаза». Куценко верит, что актер еще «будет играть как Бог».

