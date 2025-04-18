«Не пьет и не курит»: чем занимается Ефремов после выхода по УДО

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов неделю провел на свободе после выхода по УДО. Сейчас он живет в Плотниковом переулке в Москве под тщательным наблюдением жены, звукорежиссера Софьи Кругликовой. Звезда «Дня выборов» не курит, не пьет, а все свободное время посвящает чтению.

Знакомый семьи рассказал, что 61-летний актер очень много читает, смотрит телевизор – фильмы, которые были пропущены.

«Сам пишет. Друзья приносят и присылают сценарии, пьесы - читает, идет живое обсуждение. Естественно, что не пьет и не курит», - рассказал он Kp.ru.

Пока Ефремов остается в шестикомнатной квартире площадью 148 квадратных метров. С ним находятся жена, две дочери 20 и 18 лет, а также 15-летний сын. По данным издания, супруга тщательно следит за здоровьем артиста, и чтобы он принимал назначенное лечение.

В жилье звезды сделали ремонт – провели звукоизоляцию. Также там обустроили рабочий кабинет.

Софья - пятая жена Ефремова. Звукорежиссер родила артисту дочерей Веру, Надежду и сына Бориса.

Ранее Михаил Ефремов признался, что не собирается восстанавливать свои водительские права. Также он пожаловался на плохое самочувствие.