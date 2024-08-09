«Не первый в этой очереди достоин упреков»: Галкин* обвинил Лепса и Бабкину в молчании о бедах Курска

Уехавшие из России артисты промолчали о нападении ВСУ на Курскую область. За это на них ополчились соотечественники, которые обвинили сочувствующих Украине звезд в лицемерии. Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) отреагировал на критику тех, кто его обвинил в равнодушии к бедам курян.

Юморист проанализировал социальные сети звезд, поддерживающих СВО и российскую власть, и пришел к выводу, что они также ничего не сказали по поводу случившегося. Галкин* призвал россиян адресовать все претензии к ним.

«Почему они не приходят на помощь курянам?», — задался вопросом Галкин*.

Муж Примадонны привел в пример Григория Лепса, который публиковал запись о концерте в Анапе, Надежду Бабкину, писавшую о котах, и Олега Газманова, поющего в соцсетях о собачке Люси.

«Не ребята, я не первый в этой очереди, кто достоин упрёков», — заявил юморист в социальных сетях, добавив, что никто не приказывал ему молчать о беде в Курской области.

Напомним, российские звезды начали высказываться о нападении ВСУ на Курскую область. Соотечественников поддержал юморист Владимир Винокур. Он считает, что враг не сможет взять регион под контроль.

*(признан иноагентом на территории РФ)