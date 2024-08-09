Напавших ждет гибель: юморист Винокур поддержал жителей родного Курска

Российские войска продолжают отражать попытки вторжения ВСУ в Курскую область. Моральных дух местных жителей стараются поддержать медийные личности. Родившийся в Курсе юморист Владимир Винокур заявил, что напавших на регион ждет верная гибель.

Винокур привел в пример «Слово о полку Игореве», где курян (людей, проживающих в Курсе — прим. «Страсти») называют славными воинами. Также он отметил, что Курск является символом победы, напомнив о Курской битве.

«Издревле Курская земля была неприкасаемая. Любой враг должен знать, что, нападая на Курск, — это гибель», — приводит слова 76-летнего артиста NEWS.ru.

Как пояснил юморист, он мало что знает о происходящем в регионе, как и многие жители самого Курска. Винокур узнает информацию, как и все россияне, из СМИ.

Напомним, уехавшие из России артисты удивили реакцией на нападение ВСУ под Курском. Они никак не прокомментировали произошедшее.

Ранее известный российский стендап-комик Артем Винокур рассказал о личном общении с народным артистом РСФСР Владимиром Винокуром. Стендапер назвал шоумена «очень смешным».