«Не пережирать, не перебухивать»: Дмитрий Маликов раскрыл секрет своей молодости
© Starface.ru
Певец и композитор Дмитрий Маликов раскрыл секрет своей молодости и рассказал о двоюродном племяннике, с которым записал совместную песню.
По словам 55-летнего музыканта, своей моложавой внешностью он обязан хорошей генетике. Маликов заверил, что намеренно ничего не делает с лицом.
«С точки зрения внешности, я, честно говорю, ничего не делаю – мне просто повезло с генетикой. Ну, не пережирать, не перебухивать, конечно. Хотя все бывает», — разоткровенничался исполнитель хита «До завтра» в эфире шоу «Кстати» на VK Видео.
Он также познакомил ведущих программы Гарика Харламова, Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова с молодым рэйв-исполнителем Lida и отметил, что они приходятся друг другу дальними родственниками.
«Да, это мой двоюродный племянник. Но до дуэта об этом не знал. Познакомились случайно, и я предложил замутить фит. Знаете, я постоянно с молодежью как-то стараюсь взаимодействовать», - рассказал Маликов, добавив, что его единственным требованием было не использовать матерные слова.
Ранее Дмитрий Маликов откровенно рассказал, что резко реагирует на критику со стороны жены, из-за чего они ссорятся.