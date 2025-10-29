Не пережил утраты: актер Назаров умер спустя полгода после похорон жены

Актер Геннадий Назаров умер в возрасте 58 лет. Как оказалось, мужчина ушел из жизни вслед за своей супругой Натальей, которой не стало всего полгода назад. Близкие артиста говорили, что он так и не смог оправиться от тяжелой потери.

Назаров был знаком зрителям по ролям в картинах «Курочка Ряба» Андрея Кончаловского и «Какая чудная игра» Петра Тодоровского. За кадром он был любящим мужем.

Психологи отмечают, что для пар, проживших вместе долгие годы, уход одного из супругов становится крахом всего привычного мира.

«Появляется стресс, только прибавляющийся от эффекта неожиданности. А к смерти внутренне вообще невозможно подготовиться», — рассказала Пятому каналу психолог Наталья Панфилова.

По ее словам, мужчины в такой ситуации находятся в большей зоне риска, так как им сложнее адаптироваться к потере.

«Поэтому на стрессе усиливаются все хронические болячки. И очень часто второй супруг уходит вслед за первым, как и произошло у Назаровых. Вроде бы по естественным причинам, но на фоне сильнейшего страха, невозможности как бы в буквальном смысле пережить эту потерю», — отметила она.

История любви Геннадия и Натальи началась в ГИТИСе. Они поженились и вместе проходили через тяжелые испытания. Актер много лет боролся с почечной недостаточностью и зависел от процедуры гемодиализа. Все это время Наталья была его главной опорой, сопровождая на лечения и поддерживая верой.

Весной 2025 года Наталья Назарова умерла. У нее был рак. Муж не мог справиться с болью утраты. Несмотря на поддержку близких, горе усугубило его болезнь. Он продержался всего шесть месяцев, оставшись без своей «второй половины».

Актера похоронят рядом с супругой на Троекуровском кладбище в Москве.

