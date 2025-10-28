«Не мучился в криках»: знакомые актера Назарова описали его последние минуты жизни
Знакомые умершего актера из сериала «Каменская» Геннадия Назарова сообщили, что он не мучился в болях и криках перед уходом из жизни. Выяснилось, что артист ушел тихо, будучи дома в окружении родных.
Подробности узнал сайт aif.ru.
Собеседник издания назвал неправдой информацию о том, что Назаров скончался в больнице.
В окружении актера рассказали: «Его не стало дома в кругу родных и близких. И он не мучился в болях и криках перед смертью, как тоже многие пишут. Он ушел тихо и спокойно».
Ученики артиста говорят, что Назаров никогда не повышал голос и не унижал – в каждом человеке он «видел лучик». По словам студентов, артисту «был важен человек», он не советовал, как правильно и неправильно, не говорил «это плохо».
«Он был и есть про любовь», – отзываются ученики.
Напомним, актер скончался в возрасте 58 лет 26 октября. Причиной смерти назвали проблемы с почками. Назарову требовалось регулярно ездить на диализ. Похороны пройдут в Москве 29 октября.