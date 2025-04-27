«Не пережил этого»: Отар Кушанашвили раскрыл причину смерти исполнителя хита «Я — это ты» Мурата Насырова

Со дня смерти исполнителя хита «Мальчик хочет в Тамбов» Мурата Насырова прошло уже 18 лет, но поклонники до сих пор задаются вопросом, что же на самом деле с ним случилось. Отар Кушанашвили, который тесно общался с певцом, приоткрыл завесу тайны трагедии. В интервью Василию Шурову на его YouTube-канале журналист заявил, что артист погиб не случайно.

В 1990-е Мурат Насыров пользовался огромной популярностью со своими хитами «Мальчик хочет в Тамбов», «Я — это ты» и другими. Однако мало кто знал, что скрывалось за успехом. В последние годы певец был уже не таким востребованным, из-за чего сильно переживал.

«Вы думаете, что Мурат Насыров случайно выпал из окна? Нет, ребята, у него была тяжелейшая зависимость. Это тот случай, когда человек не пережил спад популярности. Он не понимал, как могли полгода назад быть семь самолетов в неделю, а теперь один самолет, и то в Подмосковье», — заявил Отар Кушанашвили.

Телеведущий также рассказал о зависимости артиста от запрещенных веществ, что негативно влияло на его состояние. Отар Кушанашвили вспомнил, как Мурат Насыров, находясь под воздействием, иногда мог вести себя неадекватно.

«Мы поехали в Турцию, выступали на конференции какой-то фирмы. <…> Подходит официант, он встает и без объяснения причин дает ему по лицу. Я говорю: „Ты что делаешь?“ А он отвечает: „У меня такое настроение“», — поделился журналист.

Отар Кушанашвили признался: из-за окружения он и сам какое-то время пристрастился к запрещенным веществам, но смог взять себя в руки: «И вот эти похороны моих друзей, эти вопли матерей, все это звучит во мне».

Напомним, Мурат Насыров трагически погиб в ночь с 19 на 20 января 2007 года при невыясненных обстоятельствах, ему было 37 лет. Певец выпал с балкона своей московской квартиры, расположенной на пятом этаже. По официальной версии, артист свел счеты с жизнью в состоянии депрессии.

Ранее мы писали о том, что вдова Мурата Насырова объяснила, почему пять лет не была на его могиле.