«Не перестают меня возмущать»: Сергей Лазарев раскрыл причину истерики на телешоу

Певец Сергей Лазарев впервые прокомментировал истерики, которые случаются у него в эфире шоу «Ну-ка, все вместе!». По словам исполнителя хита «В самое сердце», 6-й сезон стал для него наиболее «эмоционально тяжелым».

Лазарев подчеркнул, что с уважением относится к каждому эксперту в сотне. При этом певец признался, что заранее может предугадать итоги голосования каждого из членов жюри.

«Они не перестают меня возмущать и тревожить. Я не могу не реагировать. Меня по-прежнему удивляют нажатые кнопки на откровенно слабых участников и не нажатые на сильных фаворитов», - отметил Сергей в интервью Kp.ru.

Он также не стал скрывать, что у всех членов жюри есть свои вкусы и предпочтения, но профессиональным взглядом всегда хорошо видно, «где хорошо, а где не очень».

Лазарев выразил уверенность, что зрители ждут сильных участников в шоу, а когда такой наконец-то появляется, за него не голосует сотня.

«Находятся некоторые вершители судеб, которые начинают водить носом, типа не достоин кнопки. И вот тут у меня срывает башню», - поделился Сергей.

Ранее Лазарев устроил истерику в эфире шоу «Ну-ка, все вместе!». Артисту не понравилось, что другие члены жюри выбрали победителем баттла не того артиста, который понравился ему. Лазарев заявил, что не видит экспертности у некоторых представителей жюри.