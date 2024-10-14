«Не перестает удивлять»: звезда «Ворониных» Екатерина Волкова снялась с дочерью на отдыхе

42-летняя звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова сейчас отдыхает в Египте вместе с дочерью Елизаветой и подругами. В личном блоге актриса поделилась совместными фото с 13-летней наследницей.

На опубликованных снимках Екатерина Волкова предстала в черном купальнике с большим белым цветком на лифе, дополнив образ солнцезащитными очками. 13-летняя Елизавета надела белый купальник с топом на одно плечо и в солнцезащитных очках, украсив волосы цветком. Знаменитая мама и дочь позировали в обнимку на фоне моря.

«Всегда была мечта — родить себе лучшую подругу. Красивую, умную, сообразительную и близкую мне по духу дочку, с которой можно было бы часами ходить по магазинам и спорить в примерочных, вместе выбирать купальники и меняться ими, а потом рвануть на море девичником и наблюдать, как с каждым разом она все больше включается в наши беседы, не боится выражать свое мнение, показывает характер и не перестает удивлять», — поделилась Екатерина Волкова.

Недавно звезда «Ворониных» сообщила, что улетела из России в Египет вместе с дочерью и подругами. Екатерина Волкова отдыхает на вилле в Шарм-эль-Шейхе.

Напомним, актриса с 2010 года состоит в браке с бизнесменом и танцором Андреем Карповым. В 2011 году у пары родилась дочь Елизавета.

Ранее сообщалось о том, что 35-летняя актриса Агата Муцениеце улетела из России в Испанию, оставив дочь с экс-супругом Павлом Прилучным.