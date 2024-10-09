Агата Муцениеце улетела из России после того, как отдала дочь Прилучному. Об этом стало известно из соцсетей.

Агата Муцениеце рассказывала, что давно планировала поездку за границу. Накануне она оставила дочь Мию вместе с бывшим мужем Павлом Прилучным и братом Тимофеем, который живет с отцом.

Теперь же актриса раскрыла место отдыха — она улетела в Испанию.

«Через несколько часов, к вечеру, я буду в Мадриде и проведу там почти шесть дней. Внимание вопрос: что обязательно нужно сделать в Мадриде? Что обязательно нужно посетить, куда сходить? Лучшие места. Срочно пишите!» — поинтересовалась Муцениеце.

Напомним, между бывшими супругами продолжаются судебные споры по поводу алиментов и того, с кем останутся жить их дети.

Ранее мы писали о том, что в Сети набросились на жену Прилучного, припомнив бумеранг.