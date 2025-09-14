«Не перебираю наши фотографии, мне сразу становится плохо»: вдова Владимира Этуша не смирилась с его смертью

Вдова актера Владимира Этуша так и не смирилась со смертью мужа спустя шесть лет после трагедии. Елена Горбунова признается, что ей тяжело вспоминать о супруге: она даже не может смотреть на их совместные фото — становится плохо.

В 2002 году, через два года после смерти супруги Нины Крайновой от рака звезда фильма «Кавказская пленница» женился в четвертый раз. Избранницей Владимира Этуша стала его поклонница Елена Горбунова, которая была на 42 года младше. Женщина стала последней любовью артиста, вместе они прожили вплоть до его кончины в 2019 году. Уход мужа стал для Елены тяжелейшим ударом — она до сих пор каждый день думает о любимом и не скрывает: воспоминания приносят ей много боли.

«О нем я думаю 24 часа в сутки, чем бы ни занималась. При этом что-то конкретное стараюсь не вспоминать. Не дай Бог, если всплывет в памяти какой-то эпизод из нашей жизни. Никогда не перебираю наши общие фотографии, не смотрю фильмы с его участием. Мне сразу становится плохо, в мозгу мгновенно возникает яркая вспышка, и изнутри какой-то горячей волной выливается наружу такая жуткая боль, что я начинаю выть. <…> Слезы текут так, что остановить их просто невозможно», — делилась вдова Владимира Этуша в беседе с «7Дней.ru».

Напомним, актер ушел из жизни 9 марта 2019 года в возрасте 96 лет в одной из московских больниц, куда был госпитализирован за день до этого.

Ранее вдова Владимира Этуша завещала похоронить ее рядом с покойным супругом: «Останется только надпись добавить, а фотография моя тут уже есть».