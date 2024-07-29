НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 29 июля 2024, 22:27
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Не ожидали такого: Максим Галкин* удивил зрителей на фестивале в Юрмале

Юморист Максим Галкин* спел на украинском языке на фестивале в Юрмале.
Не ожидали такого: Максим Галкин* удивил зрителей на фестивале в Юрмале

© Starface.ru

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) сделал сюрприз для зрителей фестиваля в Юрмале. Неожиданно он исполнил песню на украинском языке.

Об этом сообщил сайт mk.ru.

Галкин* обратился к украинцам в зале, после чего спел украинскую народную песню. По признанию шоумена, сейчас он активно изучает их язык и творчество. Исполненную песню «Смерека» артист полюбил за ее задор.

Зрители пели вместе с ним и подтанцовывали. За выступление Галкина* благодарили овациями, цветами и аплодисментами.

Певица Верка Сердючка, сидевшая в зале с матерью, улыбалась во время выступления звезды. Она снимала номер на видео.

Ранее Сердючка объяснила, почему разговаривала на русском языке на фестивале певицы Лаймы Вайкуле, несмотря на запрет.

*признан иноагентом на территории РФ

Источник фото:Starface.ru
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Максим Галкин
фестиваль
Лайма Вайкуле
песня