«Не ожидали»: что происходит с 85-летним Николаем Дроздовым в больнице

Знаменитый ведущий Николай Дроздов в середине января попал в больницу с многочисленными переломами ребер грудной клетки. Поклонники волнуются за здоровье 85-летнего кумира. А сам он не теряет оптимизма. Звезда рассказал, чем удивил врачей.

Николай Николаевич находится в стенах медучреждения уже три недели. Но готовится к выписке.

«Врачи здесь чудесные: быстро меня на ноги поставили. Я прошел курс интенсивного восстановления. Давление у меня сейчас нормальное, основные боли сняты. Конечно, неприятные ощущения еще есть, но оно понятно: травма серьезная. Врачи сказали, что боль будет ощущаться еще долго», – поделился ведущий в беседе с MK.RU.

Знаменитость отметил, что быстро идет на поправку, чем очень удивил врачей. Обычно у пациентов в таком возрасте процесс восстановления занимает намного больше времени.

«Не ожидали, что у меня так быстро будет срастаться. Но я выполняю все предписания врачей. Мне делают ежедневно уколы в ягодицы, ставят капельницы лечебные. После выписки из больницы за моим состоянием буду продолжать следить. Буду ходить в больницу на осмотры. Если бы не локоть, травма могла быть более серьезной», – добавил звезда.

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