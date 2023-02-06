«Это точно»: супруга Игоря Николаева больше не может скрывать правду о состоянии артиста

В последнее время все внимание публики приковано к Игорю Николаеву. На прошлой неделе стало известно о госпитализации музыканта с инфарктом. После этого по Сети моментально распространились слухи о проведенной операции и о тяжелом состоянии 63-летнего мужчины. В личном блоге супруга Игоря прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Так, Юлия поделилась на своей страничке видео, на котором Николаев в полном здравии исполняет хит «Выпьем за любовь». После этого фолловеры набросились с критикой на журналистов, распространяющих информацию о плохом самочувствии певца: «Дай Бог вам здоровья без сомнения! Как же надоели все эти новости».

Проскурякова не смогла пройти мимо подобного высказывания и согласилась с его автором: «Это точно! Спасибо».

После такого комментария не остается сомнений: дела Игоря Николаева складываются наилучшим образом, и для его жизни нет никаких угроз.

Ранее Виктория Дайнеко впервые прокомментировала новости о своей беременности. Подробности читайте в этой статье.