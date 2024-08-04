Не ожидала такого: ставшая мамой в третий раз Кети Топурия рассказала о сюрпризе от мужа после выписки

31 июля солистка группы «A'Studio» Кети Топурия стала мамой в третий раз. У певицы и ее супруга, бизнесмена Льва Деньгова, родилась дочь Николь. Спустя три дня артистку вместе с ребенком выписали домой, где ее ждал сюрприз от мужа. Об этом знаменитость рассказала в личном блоге и поделилась кадрами.

Кети Топурия опубликовала в соцсети видео, на котором можно увидеть огромные букеты цветов у нее дома. Таким образом Лев Деньгов решил поздравить супругу с рождением их общей дочери и поблагодарить ее.

На днях солистка «A'Studio» поделилась с поклонниками радостной новостью о рождении дочери, опубликовав первое фото из роддома. На снимке Кети Топурия держала новорожденного ребенка за ножку. Под публикацией знаменитость написала дату рождения дочери и ее имя.

Отметим, что это уже второй совместный ребенок Кети Топурии и Льва Деньгова. У супругов, которые состоят в браке с 2020 года, уже есть сын Адам, родившийся в 2021 году. Также у певицы есть дочь Оливия, которая родилась в 2015 году в браке с бизнесменом Львом Гейхманом.

Ранее мы писали о том, что Кети Топурия поделилась первым фото спустя два дня после родов.