«Не ожидала такого»: Филипп Киркоров лишил Ани Лорак победы в шоу «Маска»

Накануне в эфире НТВ состоялся финал юбилейного, пятого сезона шоу «Маска». Зрители наконец узнали, кто из знаменитостей скрывался под масками. Также жюри огласило имена победителей проекта. Певец Филипп Киркоров хотел отдать победу участнику в маске Кота (Ани Лорак), но не стал этого делать и объяснил, почему принял такое решение.

За победу в шоу «Маска» боролись четыре участника: Бабочка, Змей Горыныч, Енот и Кот. В состав жюри в финальном выпуске проекта вошли Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез, а также победители прошлого сезона Сергей Лазарев и Дима Билан. Первое место в юбилейном сезоне «Маски» заняла солистка группы Artik & Asti, певица Seville (Севиль Велиева), которая выступала в образе Енота.

Филипп Киркоров долго колебался при определении победителя шоу. Певец хотел отдать победу участнику в костюме Кота, который выступил в финале с хитом Уитни Хьюстон I Have Nothing. Более того, артист узнал певицу Ани Лорак, скрывавшуюся под маской, что повлияло на его решение сделать победителем не Кота.

«Ставить сейчас в неловкое положение и продюсеров, и участников, и зрителей, и телезрителей я не хочу. <…> То, что Кот сотворил сегодня, — это было невероятно. И было понятно, что там она. Я думаю, меня простит любимая подруга. Я отдаю свой голос Еноту», — заявил Филипп Киркоров.

В ответ на решение певца Ани Лорак призналась, что не ожидала такого от друга.

«Я не ожидала от Филиппа...» — сказала артистка.

Однако Филипп Киркоров закончил фразу за нее.

«Ты не ожидала от Филиппа, что он отдаст тебе серебро, а не первое место. Зато никто не обвинит меня в коррупции!» — отметил певец.

В результате Ани Лорак досталось второе место в шоу «Маска». Третье место завоевала певица Люся Чеботина в костюме Бабочки, а четвертое место отдали Змею Горынычу, в костюме которого скрывались резиденты Сomedy Club Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин.

Ранее сообщалось о том, что Люся Чеботина рассказала, как ее участие в «Маске» раскрыл Филипп Киркоров.