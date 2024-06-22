«Не ожидала от себя»: Лена Катина честно рассказала о впечатлениях от позднего материнства

В июле прошлого года Лена Катина стала мамой во второй раз: у нее и бизнесмена Дмитрия Спиридонова появился на свет сын Демьян. Певица также воспитывает девятилетнего Александра от брака с рок-музыкантом Сашо Кузмановичем. Экс-солистка группы t.A.T.u призналась, что прекрасно себя чувствует после поздних родов.

По словам певицы, она не ожидала, что станет мамой в 38 лет, но Лена нисколько не жалеет об этом.

«Мне прекрасно. Я, честно говоря, не ожидала от себя, что в 38 лет решусь родить второго ребенка. Но я нисколько об этом не жалею», — поделилась звезда в разговоре с Voice.

Артистка рассказала, что ее сыновья абсолютно разные по характеру: Саша в детстве был неугомонным и отличался крутым нравом, а Демьян, наоборот, очень спокойный ребенок. Но младший наследник Катиной все-таки порой бывает капризным из-за коликов или прорезывания зубов.

Мальчики очень дружны и не ревнуют маму друг к другу. Старший брат даже помогает певице с младшим: он может посидеть с Демьяном, когда это нужно, и поиграть.

16 июня Лена Катина и Дмитрий Спиридонов отметили бумажную свадьбу. Как выяснилось, в честь праздника артистка подарила возлюбленному необычный подарок. 11 месяцев назад супруги стали родителями, малыш не спит ночами и не дает им высыпаться. Певица решила исправить это и подарила Спиридонову «сертификат на индивидуальный просмотр снов».