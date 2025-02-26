Не ожидала: Ида Галич узнала пол будущего ребенка

Беременная блогер Ида Галич предполагала, что снова станет мамой мальчика. Однако у звезды все же родится девочка.

Ида и бизнесмен Олег Ледвич отправились на отдых в Антарктиду. Там возлюбленные узнали пол будущего ребенка, устроив гендер-пати. Оказалось, что они станут родителями девочки.

Пока неизвестно, выбрали ли Олег и Ида имя для малышки. Эту информацию они держат в секрете. В феврале 2025 года 34-летняя Галич объявила о второй беременности. У блогерши есть сын от первого брака с Аланом Басиевым. Леону недавно исполнилось пять лет.

Сейчас Ида находится на четвертом месяце беременности. У телеведущей уже заметен животик.

Будущая мама постоянно рассказывает о подготовке к родам. Так, в личном блоге Ида показала, как вяжет бежевое одеяло для будущего ребенка. По словам знаменитости, она выбрала нейтральный цвет, поскольку тогда не знала пол малыша.

Напомним, звезда отправилась в экстремальное путешествие, несмотря на беременность. Более того, Галич устроила фотосессию во льдах.