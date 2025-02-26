НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 26 февраля 2025, 12:05
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Не ожидала: Ида Галич узнала пол будущего ребенка

34-летняя блогер Ида Галич призналась, что у нее родится девочка.
Не ожидала: Ида Галич узнала пол будущего ребенка

© Starface.ru

Беременная блогер Ида Галич предполагала, что снова станет мамой мальчика. Однако у звезды все же родится девочка.

Ида и бизнесмен Олег Ледвич отправились на отдых в Антарктиду. Там возлюбленные узнали пол будущего ребенка, устроив гендер-пати. Оказалось, что они станут родителями девочки.

Пока неизвестно, выбрали ли Олег и Ида имя для малышки. Эту информацию они держат в секрете. В феврале 2025 года 34-летняя Галич объявила о второй беременности. У блогерши есть сын от первого брака с Аланом Басиевым. Леону недавно исполнилось пять лет.

Сейчас Ида находится на четвертом месяце беременности. У телеведущей уже заметен животик.

Будущая мама постоянно рассказывает о подготовке к родам. Так, в личном блоге Ида показала, как вяжет бежевое одеяло для будущего ребенка. По словам знаменитости, она выбрала нейтральный цвет, поскольку тогда не знала пол малыша.

Напомним, звезда отправилась в экстремальное путешествие, несмотря на беременность. Более того, Галич устроила фотосессию во льдах.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
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