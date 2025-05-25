«Не ожидала, что будет такая поддержка»: четвертая жена Батырева вышла на связь после объявления о разводе

Анна Савельева рассказала о разводе с актером Антоном Батыревым. Она поделилась важной новостью в социальных сетях. Подписчики подержали четвертую супругу знаменитости, о чем она сама сообщила на следующий день после откровения.

Савельева записала видео спустя сутки, передает StarHit. В нем женщина призналась, что не ожидала такой поддержки от подписчиков и поблагодарила их за теплые слова. Также Анна заявила, что тема с расставанием для нее закрыта. Больше она не собирается говорить о Батыреве.

«Честно сказать, я не ожидала, что такая будет поддержка и столько добрых слов именно от женщин. Я думала вообще все что угодно, но не это. Поэтому спасибо всем за добрые слова, спасибо большое за поддержку, очень приятно. Не будем это мусолить. На этом тема закрыта», — отметила Савельева.

Ранее четвертая жена актера сообщила, что была вынуждена уйти с ребенком. По словам Анны, ее терпению пришел конец.