«Люди не меняются»: молодая жена Антона Батырева сообщила о расставании с ним

Молодая жена Антона Батырева сообщила о расставании с ним.

Четвертая супруга 43-летнего актера раскрыла, что решила уйти от него.

Анну Савельеву давно подозревали в расставании с актером сериала «Ничто не случается дважды». По этой причине девушка опубликовала в личном блоге кадр с ребенком, под которым рассказала о произошедшем событии. Анна заявила, что была вынуждена уйти из семьи.

«Да, я была вынуждена уйти и да, с маленьким ребенком. Многие "доброжелатели" оказались правы. Люди не меняются. Терпение заканчивается. Двигаемся вперед. И на этом тему закрываем. Попрошу больше не задавать вопросы об этом человеке и если вас только это интересует, лучше отписаться сразу. Всем добра. У меня все, листайте дальше», — эмоционально рассказала Анна.

Савельеву поддержали различные блогеры и подчеркнули, что она привлекательная женщина, у которой все впереди: «Пусть все у вас будет хорошо, самое драгоценное останется с вами, вы ничего не потеряли!», «Подписалась на вас из-за Антона. Могу сказать, вы суперская: яркая, умная, добрая, харизматичная. Поэтому лучше отпишусь от него».

Напомним, что Антон Батырев женился на Анне Савельевой в 2023 году. В браке у пары родился сын, которому сейчас восемь месяцев.

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