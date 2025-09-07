«Не ожидал — я хороша»: дочь Любови Успенской обратилась к жениху, которого выгнала певица

Певица Любовь Успенская выгнала избранника своей 35-летней дочери, положив конец их отношениям. Татьяна Плаксина не смогла долго хранить молчание и выразила эмоции в стихотворении, которое опубликовала в личном блоге.

«Убей в себе отчаяние. Перед встречей — всегда расставание. После падения — очередное восстание», - написала наследница Успенской.

Татьяна также опубликовала серию снимков, на которых запечатлена в коротких шортах, кружевных колготках и обтягивающем свитере. Образ девушка дополнила тюрбаном черного цвета и ярким макияжем с акцентом на глаза.

«Не ожидал — я хороша», - подписала Плаксина снимки.

Пользователи Сети предположили, что таким образом Татьяна обратилась к возлюбленному, покинувшему ее дом навсегда.

Напомним, на одном из светских мероприятий Успенская внезапно заявила, что ее не устроил жених дочери. Певица заверила, что выгнала мужчину из дома, и пояснила, что он просто «не тянул» Татьяну.

При этом также сообщалось, что на самом деле бойфренд дочери Успенской сбежал из ее дома сам. По слухам, мужчина якобы заподозрил, что Любовь Залмановна в него влюбилась и оказывала знаки внимания.