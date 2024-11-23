«Не ожидал!»: Виктор Салтыков станцевал смелый танец на концерте в Перми

Популярный в начале 90-х годов певец Виктор Салтыков устроил танцы на концерте в Перми. Он пригласил на сцену присутствовавших в зале мужчин и попросил в шутку повторить за ним смелые движения.

В итоге на сцену выбежали поклонницы, чтобы сфотографироваться с кумиром, пишет Kp.ru.

Кроме того, зрителей ждал еще один сюрприз. Под занавес шоу артисты групп «На-на», «Белый орел», «Лицей», «Божья коровка», а также певцы Александр Добрынин и Татьяна Овсиенко вышли на сцену и хором поздравили Салтыкова с днем рождения.

«Не ожидал!» – признался певец в микрофон и пошутил, что ему исполнилось не 67, а все 98 лет.

В финале Салтыков исполнил свой хит «А я маленький, ниже стремени» под аплодисменты публики.

Ранее Виктор Салтыков раскритиковал творчество молодых исполнителей. Артист пожаловался, что юные звезды ведут себя высокомерно по отношению к более опытным представителям шоу-бизнеса, хотя сами не имеют профильного образования и не стремятся к его получению.