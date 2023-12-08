«Не ожидал, что Галкин* будет оскорблять меня»: Филипп Киркоров рассказал, как заступился за иноагента

Певец Филипп Киркоров рассказал, что в 2022 году пережил настоящую травлю, организованную общественниками-активистами. Как пояснил артист, причиной стали его слова в поддержку шоумена Максима Галкина* (Признан иноагентом на территории РФ).

«Не представляете, какой период я пережил. Я получил по шапке по полной, потому что заступился за иноагента. И не ожидал после этого всего, что Максим* будет ездить и оскорблять меня», - сказал 56-летний Филипп в интервью Александру Добровинскому.

Как признался Киркоров, он всегда считал Галкина* своим другом, поэтому испытал разочарование.

Уехавший из России в начале 2022 года шоумен сделал Киркорова объектом своих шуток, с которыми он гастролирует по Европе. Юморист высмеивает поп-короля за его гражданскую позицию, сообщает StarHit.

Ранее мы писали, что актер Алексей Огурцов назвал Галкина* клоуном. По мнению знаменитости, юморист перешел за грань дозволенного и ничего не сделал для того, чтобы россияне его простили. У него осталась последняя надежда на связи Аллы Пугачевой, которая, вероятно, в скором времени начнет просить за мужа.

*(Признан иноагентом на территории России)