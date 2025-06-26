«Остались связи в России»: как Чулпан Хаматова может вернуться в Россию

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин отреагировал на новость, что на ПМЭФ обсуждали возвращение актрисы Чулпан Хаматовой в Россию. По его мнению, чтобы очистить ее запятнанную репутацию, недостаточно быть простым чиновником. Решение о том, пускать артистку в страну или нет, должен принимать президент. Об этом Бородин рассказал сайту «Страсти».

Об обсуждениях возвращения Хаматовой сообщила в личном блоге Яна Поплавская. Она поделилась, что на прошедшем в Петербурге международном экономическом форуме говорили о том, как помочь актрисе приехать обратно в Россию. При этом она не уточнила, кто именно хочет видеть Чулпан в стране.

По словам Виталия Бородина, то, что у актрисы, несмотря на эмиграцию, остались покровители в России, неудивительно. Но ему кажется, что они не смогут оказать помощь Хаматовой, так как она открыто поддерживала Украину и даже говорила о финансировании иностранных фондов.

«У Чулпан Хаматовой остались какие-то связи в России, поэтому понятно, что вопрос о ее возвращении стоит на повестке. Все эти артисты, которые убежали из страны, рано или поздно захотят вернуться. Это нормально, потому что там они чужие, никому не нужны. Чулпан Хаматова сама об этом заявляла. При этом она открыто поддерживает киевский режим и финансирует Украину. Мне бы хотелось понять, какой чиновник, высокопоставленный человек возьмет на себя такую ответственность и попытается вернуть Хаматову в Россию? Это должна быть серьезная политическая воля. Поэтому этот вопрос должен решаться на уровне президента, а не на уровне людей, которые занимают „высокие кабинеты“. Нужно быть политическим тяжеловесом. Но ни один уважающий себя чиновник не возьмет на себя такую ответственность. Я уверяю, что после этого он станет просто нерукопожатным», — заявил Бородин.

Глава ФПБК уверен, что вопрос о возвращении Хаматовой в принципе не должен подниматься. Он отметил, что у чиновников есть более важные проблемы. К тому же, по его мнению, россияне не ждут Чулпан в России.

«У нас, как обычно, не спрашивают мнение людей. Но нет ни одного комментария хорошего в поддержку Хаматовой. Люди против, не хотят ее видеть в нашей стране. Про какое возвращение тогда может идти речь? Против нее нужно возбуждать уголовное дело и привлекать к ответственности тех, кто помогает ей в России. Их тоже нужно проверять, какое они отношение имеют к ней и почему сегодня ставят вопрос о ее возвращении. Лучше бы обсуждали, как помочь бойцам СВО, их семьям, ребятам, которые лежат раненые», — рассказал Виталий Бородин.

Ранее Виталий Бородин заявил, что обратится в прокуратуру для возбуждения дела против Чулпан Хаматовой.