Ирена Понарошку внезапно начала есть мясо после 12 лет вегетарианства: подробности

42-летняя телеведущая Ирена Понарошку сделала неожиданное заявление. Знаменитость призналась, что на протяжении 12 лет придерживалась вегетарианства, но внезапно решила отказаться от этой системы питания.

Ирена опубликовала юмористический ролик на эту тему в своей соцсети. Телеведущая пошутила, что перестала быть вегетарианкой из-за одной креветки, сравнив ее с запретным яблоком. Затем Понарошку рассказала, что на самом деле решение начать есть мясо и морепродукты возникло спонтанно.

«У меня не выпали волосы, не отвалился хвост, меня не заставили есть мясо врачи — с помощью витаминов мне удавалось компенсировать все ограничения в рационе», — пояснила она.

Журналистка начала есть все «просто, потому что почувствовала, что сейчас это правильно». Ирена призналась, что переживает столкнуться хейтом из-за изменений в рационе. Долгое время она рассказала о вегетарианстве, которое стало частью ее бренда.

Телеведущая опасалась, что подписчики подумают, будто она подстраивается под нового супруга Руслана Годизова. Но, собрав силу воли в кулак, Ирена все же рассказала о своем решении, заявив, что подстраивается только под себя. Понарошку поблагодарила вегетарианство за огромную роль в жизни и заявила о готовности начать новую главу в жизни.

По ее словам, переход на мясо прошел безболезненно: бывшая ведущая МTV не испытала проблем с пищеварением. Однако новый рацион пока не помог звезде восполнить уровень железа в крови.

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