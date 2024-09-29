Не отрывали друг от друга глаз: Илья Глинников вышел в свет с новой девушкой

Пропавший с экранов ТВ Илья Глинников впервые за долгое время появился на светском мероприятии. Актер приехал на фестиваль «КиноБраво» в Сочи в сопровождении новой девушки.

Звезда «Интернов» шел со спутницей за ручку. Однако пара не вышла на красную дорожку, поскольку они приехали на мероприятие, когда церемония уже подходила к концу.

Возлюбленная Ильи надела черное струящееся платье с длинными рукавами в ретро-стиле. Кудрявые волосы девушка заплела в косы. 40-летний актер появился на фестивале в более расслабленном образе, отдав предпочтение объемным штанам, майке и кедам, пишет StarHit.

Глинников и его спутница сели за дальним столиком. Все их внимание было поглощено друг другом. Актер не отводил глаз от возлюбленной и постоянно находился рядом с ней. Пара держалась за руки и не расставалась ни на минуту. С девушкой Илья буквально светился от счастья.

Актер стал знаменитым после роли врача Романенко в сериале «Интерны». В 2014 году он начал встречаться с коллегой по картине Аглаей Тарасовой. Возлюбленные расстались в 2016 году — Илья рассказывал, что разрыв дался ему очень тяжело. После Глинников участвовал в шоу «Холостяк», в котором победила Екатерина Никулина. Их отношения были непродолжительными.

Последние годы актер играл небольшие роли в малоизвестных сериалах и не выходил в свет. Он никак не комментировал паузу в творческой деятельности.

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