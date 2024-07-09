Эмиграция, тренинги по психологии и работа в театре: что стало с актерами сериала «Интерны»

Кристина Асмус (Черноус)

Благодаря роли Вари Черноус молодой актрисе удалось громко заявить о себе. После съемок в «Интернах» карьера Асмус пошла в гору, сегодня она является одной из самых узнаваемых российских артисток, воплощающих уже куда более серьезные роли.

За последние годы Кристина сыграла в таких проектах, как «А зори здесь тихие», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», «Дублер», «Китобой», однако самым громким в карьере актрисы стал «Текст» Клима Шипенко. Эротическую сцену с ее участием еще долго обсуждали в Сети, а некоторые инсайдеры рассказывали, что интимный эпизод из киноленты даже стал поводом для развода девушки с комиком Гариком Харламовым в 2020 году.

По мнению кинокритика Александра Голубчикова, которое он озвучил в разговоре со «Страстями», переход Асмус от комедийных персонажей к более драматичным и скандальным проектам связан с ее нежеланием быть заложницей одной роли.

«Асмус, девушка красивая, несомненно талантливая. И, в общем-то это нормально для актрис, да и для актеров, которые после 30−35 лет хотят оставаться востребованными. Им нужно, как правило, менять амплуа, потому что играть комических старух могла Ольга Аросева. А вот сохранять какой-то интерес, востребованность в профессии, для этого нужно все-таки эмигрировать из какого-то комедийного жанра во что-то более серьезное. Учитывая то, что Асмус девушка весьма привлекательная. Ну и плюс ещё вспоминаем последствия после поли в фильме „Текст“. Ну да, это подстегнуло ее к разрыву с супругом, но при этом мы просто не замечаем иногда, что актеры особенно комедийные, они пытаются поддерживать каких-то талантливых режиссеров или еще кого-то за пределами информационного поля. У той же Асмус был как минимум один опыт, когда она выступала продюсером подросткового драматического фильма, который, по-моему, не вышел в прокат. И тем не менее, она еще во время работы в „Интернах“, уже начинала двигаться в сторону драмы. Так что все нормально», — заявил кинокритик.