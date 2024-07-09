Эмиграция, тренинги по психологии и работа в театре: что стало с актерами сериала «Интерны»
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Сериал «Интерны» стартовал в 2010 году — и почти сразу покорил зрителей благодаря харизматичным персонажам и нетипичному юмору. Судьбы актеров популярного ситкома сложились по-разному. Для кого-то проект о начинающих медиках выступил творческим трамплином, для других же так и остался вершиной в их карьере.
Чем сейчас занимаются звезды «Интернов» и как изменилась их жизнь за 14 лет существования сериала, читайте в материале сайта «Страсти».
Иван Охлобыстин (Быков)
В начале 2000-х Охлобыстин на время покинул киноиндустрию, однако затем возобновил карьеру из-за нехватки денег. Как раз в это время приходится старт работы в «Интернах». Сериал поднял известность артиста на новый уровень. После завершения съемок на него посыпались многочисленные режиссерские предложения: Охлобыстин сыграл во второй части сериала «Метод Фрейда», киноленте «Птица», комедии «Холоп» и других проектах.
В настоящий момент главный терапевт «Интернов» продолжает участвовать в съемках кино, а также пишет сценарии и книги. Вдобавок актер периодически посещает Донбасс с гуманитарной помощью, из-за чего в июне 2024 года попал в14-й пакет антироссийских санкций ЕС.
Илья Глинников (Романенко)
До «Интернов» Глинников успел засветиться в картине Егора Дружинина «Первая любовь» и в одном из эпизодов ситкома «Универ», но особого успеха эти проекты начинающему артисту не принесли. Ситуация изменилась с приходом Ильи на съемочную площадку сериала о работе врачей-интернов, где он талантливо воплотил образ Романенко.
После выхода первой серии «Интернов» актер проснулся знаменитым: десятки предложений о съемках, тысячи поклонниц и внушительные гонорары. В 2017 году Глинников даже стал главным героем проекта «Холостяк». Удивительно, однако молодой звезде в отличие от его предшественников удалось найти любовь на проекте, пускай и ненадолго.
Сейчас Илья по-прежнему исполняет роль смазливого красавчика в различных ситкомах и комедиях, а также пытается строить карьеру на театральной сцене.
Кристина Асмус (Черноус)
Благодаря роли Вари Черноус молодой актрисе удалось громко заявить о себе. После съемок в «Интернах» карьера Асмус пошла в гору, сегодня она является одной из самых узнаваемых российских артисток, воплощающих уже куда более серьезные роли.
За последние годы Кристина сыграла в таких проектах, как «А зори здесь тихие», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», «Дублер», «Китобой», однако самым громким в карьере актрисы стал «Текст» Клима Шипенко. Эротическую сцену с ее участием еще долго обсуждали в Сети, а некоторые инсайдеры рассказывали, что интимный эпизод из киноленты даже стал поводом для развода девушки с комиком Гариком Харламовым в 2020 году.
По мнению кинокритика Александра Голубчикова, которое он озвучил в разговоре со «Страстями», переход Асмус от комедийных персонажей к более драматичным и скандальным проектам связан с ее нежеланием быть заложницей одной роли.
«Асмус, девушка красивая, несомненно талантливая. И, в общем-то это нормально для актрис, да и для актеров, которые после 30−35 лет хотят оставаться востребованными. Им нужно, как правило, менять амплуа, потому что играть комических старух могла Ольга Аросева. А вот сохранять какой-то интерес, востребованность в профессии, для этого нужно все-таки эмигрировать из какого-то комедийного жанра во что-то более серьезное. Учитывая то, что Асмус девушка весьма привлекательная. Ну и плюс ещё вспоминаем последствия после поли в фильме „Текст“. Ну да, это подстегнуло ее к разрыву с супругом, но при этом мы просто не замечаем иногда, что актеры особенно комедийные, они пытаются поддерживать каких-то талантливых режиссеров или еще кого-то за пределами информационного поля. У той же Асмус был как минимум один опыт, когда она выступала продюсером подросткового драматического фильма, который, по-моему, не вышел в прокат. И тем не менее, она еще во время работы в „Интернах“, уже начинала двигаться в сторону драмы. Так что все нормально», — заявил кинокритик.
Александр Ильин (Лобанов)
За 14 лет с момента выхода пилотной серии «Интернов» Александр сильно изменился. Он вышел из образа неопытного медика, отрастил бороду и всерьез увлекся музыкой. Сейчас Ильин играет в группе «План Ломоносова», однако старается не забывать и об актерской карьере. Ильин до сих пор принимает предложения от кинематографистов и снимается как в сериалах, так и в полном метре.
Так, после закрытия «Интернов» Александра можно было обнаружить в картинах «Время первых», «Легенда о Коловрате», «Переводчик», «Тренер» и «Забытый».
Вадим Демчог (Купитман)
Перед участием в «Интернах» Демчогу доставались в основном второстепенные роли. Однако роль хитрого и остроумного венеролога Купитмана подарила Вадиму новый виток в карьере. Впоследствии зрители тепло встретили такие проекты с участием актера, как «Помню — не помню!», «Кольская сверхглубокая», «Папы».
Демчог решил не останавливаться на достигнутом и написал серию книг, запустил цикл авторских тренингов по психологии, а также попробовал себя в роли театрального режиссера. Сегодня звезда «Интернов» играет в театре и периодически проводит тренинги по актерскому мастерству.
Дмитрий Шаракоис (Левин)
Сыгравший застенчивого интерна Бориса Левина Шаракоис после завершения сериала продолжил сниматься в кино и играть в театре, однако после участия в провальном ремейке советской комедии «Кавказская пленница» принял решение переехать в Лондон. За границей актер сначала работал на стройке, позднее устроился официантом.
Стать востребованным артистом на Западе у Дмитрия пока не получилось, однако он не отчаивается и ведет видеоблог, в котором делится с подписчиками подробностями переезда в Великобританию.
Светлана Камынина (Кисегач)
До «Интернов» Камынина активно играла в театре, а вот в кино ей лишь изредка доставались второстепенные роли. После фееричных съемок в «Интернах» на Светлану стали обращать внимание кинорежиссеры: «Дело гастронома № 1», «Страна ОЗ», «Давай разведёмся» и другие картины в кратчайшие сроки пополнили фильмографию исполнительницы роли главврача Кисегач.
В настоящее время Светлану можно увидеть на сцене московского театра «Практика». Вдобавок Камынина занимается озвучкой и реализует себя в коучинге, организовывая консультации по развитию карьеры.
Светлана Пермякова (Люба)
Первую славу Пермякова получила еще в период участия в КВН и сериале «Солдаты». Тем не менее «Интерны» подарили актрисе всенародную известность: за роль медсестры Любы новоиспеченной звезде даже вручили премию «Золотой носорог».
Сейчас Светлана ведет активный образ жизни, занимается спортом и совершенствует свой внешний вид, не забывая о съемках в телешоу и сериалах. В последнее время некогда пышнотелая блондинка сильно похудела и даже запустила авторский онлайн-курс по избавлению от лишнего веса.
С чем связан успех «Интернов»: мнение кинокритика
«Интерны» стали настоящим хитом на российском телевидении в начале 2010-х во многом благодаря удачному клонированию американского ситкома «Клиника». Об этом «Страстям» рассказал кинокритик Александр Голубчиков.
«Я думаю, что в первую очередь это связано с тем, что тогда на российском телевидении появился очень удачный клон сериала „Клиника“, со своей спецификой и какой-то вот очень русской особенностью. Это неплохо сработало, потому что „Клиника“ была суперпопулярным сериалом MTV, и логично было бы получить на российском ТВ что-нибудь похожее. Тем более что в принципе, медицинские процедуриалы — довольно популярный формат во всем мире, и в России в том числе. У нас были всякие там „Неотложки“, „Склифосовский“, в общем, было много медицинского всего добра на серьезных щах. А вот такого веселого и разбитного, с достаточно острыми, иногда плоскими шуточками — вот этого всего не хватало. Поэтому оно все сработало», — высказался Голубчиков.
Кинокритик также объяснил, почему для многих актеров «Интерны» стали единственным громким проектом в фильмографии.
«Здесь, мне кажется, ничего удивительного особенно нет. Вообще очень редкий случай, когда у актера, если он до сериала еще не был знаменитым, благодаря комедийному сериалу получается выйти за рамки своего комедийного амплуа и сделать что-нибудь другое. Если вспомним сериал „Друзья“, то кроме Дженнифер Энистон, всем остальным актерам, к сожалению, толком не удалось ничего сделать со своей кинокарьерой. У кого-то в меньшей степени успех, у кого-то в большей степени успех, но, как правило, практически никто, по крайней мере, из исполнителей главных ролей не смог себя реализовать по-человечески. То же самое здесь, поэтому удивительного мало. Актеры по-прежнему задействованы, ну, кроме Шаракоиса, который отошел вообще от дел после провала „Кавказской пленницы“. Вообще, я так понимаю, что его не очень интересует актерская история, поэтому здесь как бы тоже ничего удивительного. Это скорее исключение из правил, если бы кто-то из актеров после такого ситкома смог бы себя проявить как бы лучшим образом в другом виде и жанре», — резюмировал он.