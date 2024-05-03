«Я не ухожу на пенсию»: Полина Гагарина рассказала о новом шоу с зажигательными танцами

Певица Полина Гагарина рассказала о своем творчестве в эфире шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Она планирует устроить грандиозный концерт на стадионе, где соберутся 60 тысяч зрителей!

Знаменитость опровергла слухи о том, что собирается покинуть сцену. Она призналась, что хотела бы давать меньше концертов, но более качественных. При этом у нее есть желание гастролировать и показывать шоу в российских городах.

«Нет, конечно, я не ухожу на пенсию, как написали все», – поделилась артистка.

Гагарина рассказала о новом шоу, но оставила для него старое название «Навсегда». Певица считает, что ничего лучше уже не придумаешь.

«Это слово такое величественное, так мне нравится, оно про бесконечность и те ценности, о которых я говорю. Поэтому шоу в «Лужниках» тоже «Навсегда», – отметила звезда.

29 июня зрители смогут услышать не только старые хиты, но и песни из нового альбома. Исполнительница хочет показать мини-фильм, в котором обратится к слушателям. Кроме того, она планирует устроить зажигательные танцы. Фанаты обожают движения Полины и часто сравнивают ее с Бейонсе.

«Я хотела танцевать еще во время моей работы с Костей Меладзе, когда у меня были эти длинные платья, которые обязывали меня стоять. Уже достаточно давно я переоделась в короткое, у меня освободились ноги, и я подумала, что надо все же ими как-то шевелить», – поделилась артистка в эфире «Авторадио» и станцевала во время исполнения хитов.