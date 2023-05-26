«Не отмыться никогда»: Яна Поплавская заявила, что с Галкина* нельзя снимать статус иноагента

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) уже давно не проживает в нашей стране. Год назад он оборвал все связи с Россией и перебрался в Израиль. Несмотря на это, мужчина остается самой обсуждаемой персоной в шоу-бизнесе, и причиной подобного стали его провокационные высказывания в адрес соотечественников. Вот почему спустя некоторое время юмористу присвоили статус иноагента. Такой расклад дел его не очень устроил, поэтому он обратился в суд с требованием исключить из данного реестра. О ситуации комика высказалась Яна Поплавская.

Знаменитость заявила, что с супруга Пугачевой нельзя снимать статус иноагента. По мнению Яны, мужчина «зарыл себя так, что не отмыться уже никогда». Не одобрила актриса и поведение исполнительницы хита «Арлекино». Поплавская считает, что певица «оскорбила народ, который дал ей свою любовь», приняв позицию возлюбленного.

Ранее мы писали о том, что юморист потерял миллионы из-за статуса иноагента. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Алла Пугачева высказалась о вечеринке 32-летнего внука Никиты Преснякова в США.

*признан иноагентом на территории РФ