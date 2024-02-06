«Не отменили, а заменили»: в ТЮЗе Перми объяснили внезапную пропажу спектакля по пьесе Улицкой

В пресс-службе ТЮЗа Перми назвали причину пропажи спектакля «Еврейское счастье» по пьесе Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин». По их словам, постановку не отметили, а заменили из-за болезни одного из артистов.

Как стало известно, культурное учреждение не стало афишировать, почему представление решили не показывать 6 февраля, так как это нарушение частной жизни участника коллектива.

«Спектакль не отменили, а заменили. Причина - здоровье артиста», - уточнили в театре после обращения ТАСС.

Отметим, что замена состоялась внезапно. Зрителям предложили посмотреть «Прибайкальскую кадриль» или же вернуть деньги, если они не хотят идти на другой спектакль. Примечательно, что решение было принято после того, что Улицкая стала жертвой пранкеров Вована и Лексуса, которые вывели писательницу на скандальные откровения. Так, она призналась, что перечисляет все свои гонорары, получаемые в России, ВСУ.

Ранее актриса Яна Поплавская ответила Людмиле Улицкой в личном блоге.