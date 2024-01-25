Не отличить от телеведущей: Лера Кудрявцева показала старшую сестру, ставшую ее копией

Телеведущая Лера Кудрявцева в личном блоге поздравила старшую сестру с днем рождения и показала ее новое фото. Поклонники не смогли не заметить, что Оксана Жукова сменила имидж и стала копией своей звездной родственницы.

В социальных сетях Кудрявцева предпочитает больше делиться информацией о работе, нежели о личной жизни. Поэтому снимки ее семьи появляются у нее на странице крайне редко. Однако в честь дня рождения сестры артистка решила сделать исключение. Она опубликовала поздравление и показала, как Оксана выглядит в свои 60 лет.

Вероятно, родственница вдохновилась образом Леры и решила тоже сделать ее знаменитое каре. Сестры и так довольно похожи между собой, а теперь благодаря одинаковым прическам и вовсе стали почти близняшками. Правда, полностью осветлять волосы, как Кудрявцева, Жукова не спешит и отдает предпочтение более натуральным оттенкам.

«Любовь моя, родная сестренка! С днем рождения, люблю!» - обратилась Лера к Оксане в личном блоге.