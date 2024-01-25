Не отличить от телеведущей: Лера Кудрявцева показала старшую сестру, ставшую ее копией
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Телеведущая Лера Кудрявцева в личном блоге поздравила старшую сестру с днем рождения и показала ее новое фото. Поклонники не смогли не заметить, что Оксана Жукова сменила имидж и стала копией своей звездной родственницы.
В социальных сетях Кудрявцева предпочитает больше делиться информацией о работе, нежели о личной жизни. Поэтому снимки ее семьи появляются у нее на странице крайне редко. Однако в честь дня рождения сестры артистка решила сделать исключение. Она опубликовала поздравление и показала, как Оксана выглядит в свои 60 лет.
Вероятно, родственница вдохновилась образом Леры и решила тоже сделать ее знаменитое каре. Сестры и так довольно похожи между собой, а теперь благодаря одинаковым прическам и вовсе стали почти близняшками. Правда, полностью осветлять волосы, как Кудрявцева, Жукова не спешит и отдает предпочтение более натуральным оттенкам.
«Любовь моя, родная сестренка! С днем рождения, люблю!» - обратилась Лера к Оксане в личном блоге.
Напомним, что сейчас Кудрявцева переживает непростое время. Дело в том, что 2024 год начался для нее с расставания с мужем. Она ушла от супруга, заявив о его алкоголизме. При этом подавать на развод она не спешит, так как надеется, что разрыв сможет послужить мотивацией для хоккеиста бороться с зависимостью.
Ранее знакомый Леры Кудрявцевой рассказал, что после расставания с мужем у нее повысились гонорары.