Не отличишь: Агата Муцениеце вернулась в образ своей героини из «Закрытой школы»

В новом имидже Агата танцевала под песню Шакиры — по всей видимости, латиноамериканская исполнительница сподвигла знаменитость на перемены. Но многие разглядели в Муцениеце ее героиню из сериала «Закрытая школа». Именно с этого проекта у артистки началась карьера и отношения с Павлом Прилучным.

Однако Агата, скорее всего, ненадолго останется в этом образе. Наверняка актриса примерила парик для новых съемок, ведь врачи не советуют беременным женщинам проходить процедуру осветления волос.

Агата ждет ребенка от аккордеониста Петра Дранги. Пару заподозрили в романе в декабре 2024 года: они не раз выходили вместе в свет, а также проводили вместе семейные праздники. Свои отношения Агата Муцениеце и Петр Дранга официально рассекретили в Новый год. В мае музыкант сделал актрисе предложение руки и сердца, а 23 июня этого года актриса сообщила о беременности.

Напомним, пока актриса и ее жених готовятся к свадьбе, ее дочь от первого брака Мия проводит время с отцом и братом.