«Не отходили ни на шаг»: МакSим публично обратилась к тем, кто помог ей начать новую жизнь

МакSим вышла на связь и поблагодарила тех, кто помог ей начать новую здоровую жизнь.

Артистка опубликовала в личном блоге видео, где она позирует будучи на отдыхе на против гор и моря. Певица не стала скрывать, что сейчас она чувствует огромную благодарность ко всем людям и обстоятельствам, благодаря которым ей удалось победить свою алкогольную зависимость.

Девушка подчеркнула, что в июле она отметит уже двухлетие трезвого образа жизни.

«Почти под каждым своим видео мне хочется написать "спасибо". Всем, кто беспокоился и молился на разных языках, своими словами. Спасибо докторам и внимательному медперсоналу, которые не отходили от меня ни на шаг, кормили с ложечки, расчесывали волосы, окружали любовью, пели и помогали сделать первый шаг. Спасибо Богу за то, что я вижу, слышу и чувствую! Каждый день я говорю: "Спасибо"», — написала МакSим.

Напомним, что артистка прошла реабилитацию в специальном центре, где ей помогли побороть зависимость. МакSим не стала скрывать, что ей было трудно лечиться: тогда на ней перепробовали множество вариантов кодировок, которые на действовали. Однако сейчас певица чувствует себя намного лучше и продолжает выражать благодарность людям, которые помогали ей сменить образ жизни.

Ранее мы писали о том, что МакSим высказалась о смерти записавшего ее первые хиты музыканта.

Также сообщалось, что актер Николай Бандурин бросил курить после 50 лет зависимости.