«Может быть не так модно»: Иосиф Пригожин отреагировал на беременность невестки Лианы

Сын Валерии Арсений Шульгин станет папой во второй раз. Его супруга Лиана объявила, что ждет мальчика, которого решили назвать Мироном. Иосиф Пригожин поделился эмоциями от радостного события.

55-летний продюсер станет дедушкой в третий раз. Он не скрывает, что счастлив пополнению в семье. Пригожин отметил, что его родные поддерживают семейные ценности и рожают «нормальных детей от мужчины и женщины».

«Это может быть не так модно, как хайп — люди привыкли, что „сейчас для куражу я вам попу покажу“. Это хорошее красивое событие», — приводит слова продюсера mk.ru.

Он пошутил, что всего у него и Валерии шестеро детей. Если каждый родит по одному, то будет шесть внуков.

25 ноября сын артистки и его жена провели гендер-пати, на котором присутствовали также сама Валерия и Иосиф Пригожин и родители девушки. В торжественной обстановке Арсений и Лиана Шульгины узнали, что ждут сына, что привело в восторг всю семью. Певица призналась, что очень рада этой новости, поскольку они все хотели именно мальчика «для комплекта».

Арсений родился во втором браке Валерии с продюсером Александром Шульгиным. Третий муж звезды Иосиф Пригожин принял сына певицы и остальных ее детей как родных.

В 2020 году Арсений женился на Лиане Волковой. 1 января 2021 года у них родилась дочь Селин.

Недавно беременная невестка Валерии Лиана снялась в топе после объявления о беременности.