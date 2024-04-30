«Не отказался бы»: зачем Филипп Киркоров выпустил написанную Манижей песню

Музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев заявил, что для него стало неожиданностью исполнение Филиппом Киркоровым песни, которую написала Манижа Сангин. Ранее уехавшая из России артистка выразила сочувствие атаковавшим «Крокус Сити Холл» террористам.

По мнению Бабичева, композиция просто понравилась Киркорову, так как стала отражением того, что происходит сейчас в его жизни. Все дело в том, что исполнитель хита «Цвет настроения синий» панически боится старости и того, что время неумолимо уходит.

Продюсер отметил, что не знает, написала ли Манижа эту песню специально для Киркорова, или просто сейчас композиция пришлась к месту.

«Если бы эта песня была написана любым композитором или артистом, находящимся в черном списке, Киркоров все равно не отказался бы ее спеть», - сказал критик в беседе с NEWS.ru.

Он пояснил, что Киркоров попросил его не напоминать о возрасте, когда ему исполнилось 53 года, а сейчас артисту уже 57. Перелеты и концерты даются ему все труднее.

Ранее мы сообщали, что Филипп Киркоров 30 апреля отмечает день рождения. В честь праздника он опубликовал новую композицию под названием «Дальше буду жить». В тексте говорится о том, что каждый человек приходит в мир не навсегда.