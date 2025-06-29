«Не отчитала, но была жесткой»: Анна Снаткина рассказала, как впала в ярость из-за мужа

До того как Анна Снаткина вышла замуж за Викторова Васильева, между артистами произошла одна неприятная ситуация. Звезда «Татьяниного дня» даже пришла в ярость из-за будущего супруга — тот пригласил девушку на свидание, но, когда пришел срок, забыл о нем.

Снаткина рассказала об этом случая во время интервью на YouTube-канале Надежда Стрелец. По словам Анны, в начале отношений с Васильевым у нее был очень плотный график, и времени на встречи почти не оставалось.

Когда актриса все-таки нашла свободную минутка, то не смог уже Виктор — выяснилось, что он забыл про намеченное свидание. Это очень расстроило звезду. Анна высказала Васильеву все, что думала на этот счет.

«Я ему тогда сказала: „Значит так, Витя, я не из твоих бывших или нынешних девушек, с которыми можно так поступать“. Ну и за этим там некоторый текст последовал. Я не буду его сейчас пересказывать. Потом поняла, что немножко переборщила… Не прям отчитала, но была жесткой», — рассказала актриса.

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