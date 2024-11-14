Олег Майами приехал с букетом на концерт Ольги Бузовой после слухов о романе

Певец Олег Майами приехал на концерт-вечеринку Ольги Бузовой с букетом после слухов об их романе. 14 ноября звезда провела мероприятие, посвященное восьмилетию сольной карьеры. Появление Майами запечатлела корреспондент сайта «Страсти».

Перед появлением певца Бузова заявила, что «очень ждет, нервничает, волнуется».

Также исполнительница рассказала, как получился их дуэт.

«С Олегом у нас вообще очень длинная история. Мы еще знакомы с одного телевизионного шоу. И я всегда очень внимательно наблюдала за его карьерой, его жизнью. В этот раз инициативу проявил мужчина. Я люблю, когда мужчина берет все в свои руки. Это было его предложение. Я подумала, почему бы и нет. Мне нужно было услышать материал. Я просила, чтобы он прислала песню. Он категорически отказывался, говорил мне нет, только приезжай на студию в Минск. 6 сентября, за месяц до отлета в Китай я приезжаю в Беларусь на съемки и слышу эту композицию, которая сразу мурашками по коже отражается на мне. Мы слышим и понимаем, что это про нас, история про людей, которые очень любят друг друга, но которые свою жизнь отдали профессии, людям», - вспомнила Ольга.