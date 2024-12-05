«Не от Хайдарова»: Анастасия Крайнова рассказала об имплантах

Певица Анастасия Крайнова заявила, что отказалась от идеи сделать пластическую операцию, когда потрогала импланты. Откровениями выпускница «Фабрики звезд» поделилась на презентации своей коллеги.

Подробности приводит mk.ru.

Певица появилась в молодежном образе: она была в корсете с кофтой и брюках. Корсет подчеркивал декольте, поэтому журналисты интересовались: настоящая ли у Крайновой грудь.

«Все свое, не от Хайдарова», - сказала артистка.

Она призналась: мысли обратиться к пластическому хирургу ее посещали. Но сейчас желания делать пластику у Анастасии нет.

«Оно просто моментально ушло, когда я потрогала, наконец, все эти импланты. Это было ужасное впечатление», - поделилась Крайнова и добавила, что не терпит в себе что-то инородное.

Ранее пластический хирург Тимур Хайдаров заявил, что его пригласили в Китай развивать пластическую хирургию.