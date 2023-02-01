19:06, 01 февраля 2023
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«Не осталось ничего»: Саша Савельева рассказала про «больные» отношения под фото с Кириллом Сафроновым
Саша Савельева рассказала про «больные» отношения дважды в жизни.
Фото: Александр Орлов/ Starface.ru
Певица Саша Савельева рассказала, как дважды в ее жизни случились «больные» отношения». Поднять эту тему артистка решила, увидев публикацию про расставание подруги.
Под фото с мужем Кириллом Сафроновым певица написала: «Эта агония мне знакома, в моей жизни были тоже такие отношения (парочка)».
По признанию артистки, после окончания отношений было написано несколько песен.
«Ничего кроме страдания, прослушивания грустной музыки, слез и нереализованных ожиданий мне не осталось после этих отношений», - поделилась знаменитость.
Ранее Савельева рассказала о депривации сна из-за недоношенного ребенка.
Источник фото:Александр Орлов/ Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена)
Автор:Лилия КараеваТеги: