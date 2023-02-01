«Не осталось ничего»: Саша Савельева рассказала про «больные» отношения под фото с Кириллом Сафроновым

Певица Саша Савельева рассказала, как дважды в ее жизни случились «больные» отношения». Поднять эту тему артистка решила, увидев публикацию про расставание подруги.

Под фото с мужем Кириллом Сафроновым певица написала: «Эта агония мне знакома, в моей жизни были тоже такие отношения (парочка)».

По признанию артистки, после окончания отношений было написано несколько песен.

«Ничего кроме страдания, прослушивания грустной музыки, слез и нереализованных ожиданий мне не осталось после этих отношений», - поделилась знаменитость.

Ранее Савельева рассказала о депривации сна из-за недоношенного ребенка.