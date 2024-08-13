Не остались в стороне: опубликован список звезд, направивших помощь курянам

После вторжения ВСУ в Курскую область россияне начали собирать гуманитарную помощь для жителей региона. Не остались в стороне и знаменитости — многие из них пожертвовали деньги курянам.

Имена знаменитостей, которые оказали материальную помощь жителям Курской области, опубликовала Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Телеведущая рассказала, что группа «Заточка» пожертвовала 200 тыс. рублей, блогер Ида Галич — 1 млн рублей, группа Anacondaz — 200 тыс. рублей, «кис-кис» — 100 тыс. рублей, певец SHAMAN — 1 млн рублей. Также помощь курянам направили Дима Билан и Евгений Плющенко, но точная сумма пожертвований не уточняется.

«Спасибо, девчата и парни!», — пишет Собчак.

Она напомнила, что группа «кис-кис» уже не первый раз жертвует средства в сложное для страны время. Они помогали во время обстрелов Белгородской области и пострадавшим после теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее в соцсетях нашли фейковый указ о принудительной сдаче крови для Курской области. Однако журналисты выяснили, что он является фейковым.